10 декабря 2023, 03:27
ВСУ обманом отправили инвалидов на штурм
Депутат Рады Костенко: ограниченно годных призывников берут в штурмовики ВСУ
Командиры ВСУ отравляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения. Об этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью украинскому каналу НТА.
«Призывник является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает в армию, этот вопрос отпадает. <…>. И потом они мне жалуются: „А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что просто понести не могу“», — сказал он.
Реклама
По словам депутат Рады, еще находясь в военкомате ограниченно годным призывникам обещают только штабные и тыловые должности, но по приезде в военные части их определяют в штурмовики.
Украинские власти усилили мобилизацию на фоне больших потерь в ВСУ. Повестки насильно выдавали мужчинам в кафе, торговых центрах и на улицах. В сентябре Минобороны Украины разрешило брать на службу ограниченно годных.
Военные
ВСУ
Украина
Реклама
Реклама