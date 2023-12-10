Мир 10 декабря 2023, 03:27 ВСУ обманом отправили инвалидов на штурм Депутат Рады Костенко: ограниченно годных призывников берут в штурмовики ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Командиры ВСУ отравляют ограниченно годных призывников в штурмовые подразделения. Об этом секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в интервью украинскому каналу НТА.

«Призывник является ограниченно годным только для военкомата. Когда он попадает в армию, этот вопрос отпадает. <…>. И потом они мне жалуются: „А я уже штурмовик. Я не могу на себя бронежилет надеть, потому что просто понести не могу“», — сказал он.

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По словам депутат Рады, еще находясь в военкомате ограниченно годным призывникам обещают только штабные и тыловые должности, но по приезде в военные части их определяют в штурмовики.

Украинские власти усилили мобилизацию на фоне больших потерь в ВСУ. Повестки насильно выдавали мужчинам в кафе, торговых центрах и на улицах. В сентябре Минобороны Украины разрешило брать на службу ограниченно годных.