facebook_pixel
    09 апреля 2022, 14:40

    ВСУ обесточили две шахты в ДНР. Под землей без света остались 86 человек

    Обстрел ВСУ оставил без света две шахты в ДНР

    Анна Усачева

    Территория ДНР с самого утра находится под обстрелом ВСУ. Снаряды обесточили шахту имени Челюскинцев в ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

    ВСУ обесточили две шахты в ДНР. Под землей без света остались 86 человек

    «В 12:37 в результате очередного обстрела ВФУ обесточена шахта имени Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР „Донецкая угольная энергетическая компания“», — сообщило ведомство.

    В этот момент под землей находились около 86 горняков. Они остались без света. По данным ведомства, жертв и пострадавших среди горняков нет.

    Сотрудников обеих шахт уже эвакуируют. На помощь вызвали отряд горноспасателей.

    Спустя полтора часа после случившегося ведомство сообщило, что энергоснабжение шахт удалось восстановить.

    «В 13:57, благодаря оперативной работе энергетиков восстановлено энергоснабжение обесточенной ранее шахты имени Челюскинцев, запитан и вентиляционный ствол шахты имени Скочинского», — написали представители министерства.