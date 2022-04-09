ВСУ обесточили две шахты в ДНР. Под землей без света остались 86 человек

Территория ДНР с самого утра находится под обстрелом ВСУ. Снаряды обесточили шахту имени Челюскинцев в ДНР. Об этом в Telegram-канале сообщило Министерство угля и энергетики ДНР.

«В 12:37 в результате очередного обстрела ВФУ обесточена шахта имени Челюскинцев и 2-й западный вентствол шахты имени Скочинского ГУП ДНР „Донецкая угольная энергетическая компания“», — сообщило ведомство.

В этот момент под землей находились около 86 горняков. Они остались без света. По данным ведомства, жертв и пострадавших среди горняков нет.

Сотрудников обеих шахт уже эвакуируют. На помощь вызвали отряд горноспасателей.

Спустя полтора часа после случившегося ведомство сообщило, что энергоснабжение шахт удалось восстановить.

«В 13:57, благодаря оперативной работе энергетиков восстановлено энергоснабжение обесточенной ранее шахты имени Челюскинцев, запитан и вентиляционный ствол шахты имени Скочинского», — написали представители министерства.