Мир 03 января 2023, 19:22 «ВСУ нельзя расслабляться». На Украине заявили о военном потенциале России Замглавы Минобороны Украины: у России достаточно запаса для ведения СВО Министерство обороны Украины

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У России есть достаточный потенциал для продолжения СВО, поэтому ВСУ нельзя расслабляться, заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр. Ее оценку ведения боевых действий опубликовало местное издание «Страна.ua».

«У них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести [боевые действия]. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении», — сказала Маляр.

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В конце 2022 года делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила США. Стороны обсудили продолжение оказания помощи республике. Власти Соединенных Штатов отказались предоставить ВСУ тактические ракеты большой дальности ATACMS, так как это может привести к эскалации конфликта.

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Помимо ATACMS, Зеленский просил у США танки Abrams, истребители F-16 и современные беспилотники. Однако эти виды вооружения ему тоже не предоставили.

По оценке американского генерала Барри Маккеффри, в настоящее время в рядах украинской армии наблюдаются колоссальные потери, поэтому она находится в уязвимой позиции.