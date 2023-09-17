Мир 17 сентября 2023, 23:49 ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении — генерал США Генерал США Милли: контрнаступление не поможет ВСУ добиться возврата территорий Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления не смогут полностью вытеснить российские войска. Об этом заявил глава комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что украинские военные поставили перед собой ограниченные в своих масштабах «операционные и тактические цели».

Реклама

«Даже если они и будут целиком достигнуты, то не позволят полностью выбить россиян, что является более широкой стратегической целью [президента Украины Владимира] Зеленского», — пояснил Милли.

Военный не стал делать прогнозы по поводу сроков, необходимых Украине для достижения успеха в своих операциях. Однако он указал, что этот процесс будет продолжительным.

Украинский политолог Вадим Карасев ранее заявил, что контрнаступление ВСУ длилось три месяца и не принесло никаких результатов, поэтому в нем нет никакого смысла.