Мнение стран НАТО о поставках оружия ВСУ не стало единогласным. Болгария, входящая в альянс с 2004 года, отказалась снабжать Украину боеприпасами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Страны НАТО сейчас активно обсуждают вопросы поставок оружия ВСУ: логистику, тип боеприпасов и прочее. Как оказалось, что не все члены альянса готовы поддерживать украинскую армию. Внутренние дебаты политиков Болгарии привели к отказу от поставок оружия Украине. Это решение огласил парламент страны.

На поставках боеприпасов Украине настаивало объединение «Демократическая Болгария». Оно входит в правящую коалицию. «Демократическую Болгарию» поддерживала и партия ГЕРБ, которую считают прозападной. Однако социалистическая партия Болгарии пригрозила выходом из коалиции при одобрении поставок и победила в споре.

Сами обсуждения длились около трех недель. В итоге парламентарии решили отказаться даже от обсуждения вопроса в НАТО. Они заявили, что Болгария окажет Украине только гуманитарную и финансовую помощь, а также передаст каски и бронежилеты.