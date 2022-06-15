ВСУ не получат четвертую партию вооружения от Италии до решения НАТО

Объем поставок вооружения для ВСУ со стороны Италии пока остался прежним. Такое заявление сделал замглавы Минобороны европейской страны Джорджо Муле. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Четвертый пакет не обсуждается. Было три декрета, принятие следующего зависит от решений в рамках НАТО. Пока этих планов нет», — сказал Муле.

Парламент Италии в марте одобрил отправку разнообразной помощи Украине включая вооружение. Полный перечень мер поддержки по-прежнему не разглашается. Агентство со ссылкой на зарубежные СМИ отметило, что в рамках последнего третьего пакета Италия отправила на Украину тяжелую артиллерию.

28 мая внешнеполитический обозреватель Newsweek Дэниел Депетрис отметил, что Италия наряду с Германией и Францией начала менять отношение к спецоперации на Украине. Если раньше власти этих стран хотели поражения России, то позднее они озаботились скорейшим завершением конфликта.