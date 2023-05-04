04 мая 2023, 04:19
ВСУ не могут ответить на российские ракетные удары — бывший советник Кучмы
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не наступает и не может ответить на ракетные удары
Украинская армия не может ответить на мощные ракетные удары Вооруженных сил России на фронте. Об этом на YouTube-канале рассказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Все время россияне бьют, бьют, бьют. 30, 40, 50, 60 <…> атак, а Украина не наступает и ничего сделать не может», — отметил Соскин.
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Политолог указал на тот факт, что сроки анонсируемого контрнаступления ВСУ постоянно сдвигаются. Это разочаровывает украинцев и их западных кураторов. Такая тактика ослабляет веру в успех ВСУ, подчеркнул Соскин.
В результате недавнего ракетного удара ВС РФ по позициям ВСУ Украина лишилась складов с боеприпасами и ключевых офицеров. Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что «русские начали охоту» за вооружением и техникой ВСУ.
Однако американский генерал Марк Милли считает, что Украина готова к контрнаступлению, осталось только решить — когда. Военный заявил, что это должны определить киевские власти.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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