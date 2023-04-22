Мир 22 апреля 2023, 01:23 ВСУ не хватит вооружения для контрнаступления — СМИ NYT: ВСУ не хватит западных танков и другого вооружения для весеннего контрнаступления РИА «Новости»

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Количества имеющегося у Украины вооружения, в том числе и западных танков, не хватит для организации планируемого ВСУ контрнаступления. Об этом написала американская газета The New York Times, ссылаясь на рассекреченные документы Пентагона.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — сообщили авторы материала.

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Согласно данным Пентагона, которые попали в Сеть, для контрнаступления украинской армии потребуется 253 танка. В статье говорится, что Киеву пообещали 200 танков, но только 60 из произведены на Западе, остальные 140 машин — советские танки после ремонта.

Авторы материала приводят мнение западных производителей, которые считают, что для удовлетворения потребностей Украины в снарядах потребуются годы.

Российский телеканал RT отметил, что украинское командование отложило контрнаступление, которое было запланировано на апрель, на неопределенный срок. В качестве причины названа нехватка оружия.