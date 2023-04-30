Мир 30 апреля 2023, 12:38 ВСУ назвали сроки обучения украинских пилотов на F-16 Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат: пилотам хватит трех месяцев для обучения на F-16 РИА «Новости»

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Для обучения украинских летчиков управлению западными самолетами F-16 достаточно трех месяцев. Об этом заявил в эфире местного телеканала «Рада» советник командования Воздушных сил украинских войск Юрий Игнат.

«Надо просто выучить хорошо английский язык, и нужна практика. Чтобы хорошо летать и выполнять задания, нужен практический опыт», — отметил Игнат.

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Он подтвердил мнение начальника авиации ВВС Украины Сергея Голубцова, который не согласился с западными союзниками в вопросе длительности обучения пилотов на иностранных самолетах.

США отказались поставлять Украине истребители F-16, потому что на обучение пилотов и механиков, по мнению американских военных, уйдет от восьми месяцев до года. Тогда союзники предложил альтернативный вариант — шведский JAS 39 Gripen. Эти боевые машины, по мнению украинских и западных чиновников, могут «подрезать русским крылья».