Мир 16 января 2024, 09:47 ВСУ назвали плацдарм в Херсонской области «болезненным сегментом» Представитель ВСУ Гуменюк: плацдарм в Крынках является болезненным сегментом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Плацдарм Вооруженных сил Украины в Крынках стал для них «болезненным сегментом». На это повлияли мощные удары ВС РФ. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк. Ее процитировало местное издание «Обозреватель».

«Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент», — сказала она.

Реклама

По словам полковника, российские подразделения атакуют украинские позиции при помощи реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и танков. Но зачастую ВС России используют беспилотники.

Гуменюк предположила, что российские войска атакуют, чтобы перекрыть возможности для снабжения плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все украинские силы.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что армии на восточном фланге приходится «активно обороняться». А по данным офицера Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ начали терять позиции на Краснолиманском направлении.