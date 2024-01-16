16 января 2024, 09:47
ВСУ назвали плацдарм в Херсонской области «болезненным сегментом»
Представитель ВСУ Гуменюк: плацдарм в Крынках является болезненным сегментом
Плацдарм Вооруженных сил Украины в Крынках стал для них «болезненным сегментом». На это повлияли мощные удары ВС РФ. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк. Ее процитировало местное издание «Обозреватель».
«Что касается ситуации в Крынках, это, конечно, очень болезненный сегмент», — сказала она.
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По словам полковника, российские подразделения атакуют украинские позиции при помощи реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии и танков. Но зачастую ВС России используют беспилотники.
Гуменюк предположила, что российские войска атакуют, чтобы перекрыть возможности для снабжения плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все украинские силы.
Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что армии на восточном фланге приходится «активно обороняться». А по данным офицера Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, ВСУ начали терять позиции на Краснолиманском направлении.
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Россия
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