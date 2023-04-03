Мир 03 апреля 2023, 04:49 ВСУ насильно вывозили детей из Артемовска Жительница Артемовска рассказала о насильной эвакуации бойцами ВСУ детей из города РИА «Новости»

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Жительница Артемовска Наталья Ткаченко рассказала, что украинские военные совместно с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» насильно вывозили детей из города. Делалось это для того, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, написало РИА «Новости».

После объявления эвакуации горожанам настойчиво предлагали выехать на Украину семьями. А после начали массово отправлять детей в лагеря и санатории. По словам Ткаченко, у которой есть 13-летняя дочь, дети с так называемого отдыха не возвращались. И родители были вынуждены ехать за ними на Украину, даже если они этого не хотели. Потом принудительная эвакуация началась в открытую.

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«Это были машины, это были военные ребята, которые в полном обмундировании ездили по адресам, по подвалам — искали детей и принудительно, именно силой, вывозили детей», — рассказала горожанка.

Если родители соглашались, то они могли ехать вместе с детьми, если нет — тех просто забирали силой. Поэтому жители Артемовска стали скрывать детей.

Прятали ребятню по пустым квартирам, караулили, когда во двор приедут машины военных. В этом случае детей быстро уводили на другие этажи в холодные квартиры, где они сидели, пока не уезжали «эвакуаторы».

«У меня лично прятали девочку четырех лет. Она знала, что такое „Феникс“, что надо прятаться. Когда ей говорили: „Тихо!“, она как мышка сидела», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Славянске, который пока находится под контролем ВСУ, власти пригрозили опекунам и попечителям принудительной эвакуацией детей. Кроме того, людей обещают лишить прав по воспитанию при отказе уехать.