Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправляют своих бойцов в один конец, заставляя сдерживать танки с одними автоматами. Об этом заявили сами украинские военнослужащие.

«С 15 пацанами должны были сдерживать танки, которые идут за ними. С 15 автоматами, три РПГ-22, один NLAW. Как можно с автоматами держать танки? Это, считай, тупо послали пацанов в один конец», — сказал один из военных.

Он добавил, что в ответ на вопрос, что им делать, командиры посоветовали им просто убегать.

«Пацаны, это не выход реально. Сложите оружие, а то реально вас так же бросят, как и нас. Нас закинули на позиции, просто бросили без каких-либо средств связи», — рассказал еще один украинский боец.

По его словам, солдаты пытались выйти на командование, но их просто проигнорировали.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские военные взяли под контроль еще семь населенных пунктов на Украине. Речь идет о таких селах и поселках, как Малая Токмачка, Марфополь, Ремовка, Новокарловка, Орлинское, Володино и Малиновка.