ВСУ нанесли удар по мосту в Херсоне | 360°

Мир 25 сентября 2022, 18:12 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ нанесли удар по мосту в Херсоне По Херсону пришелся очередной удар ВСУ, но пострадавших нет VK Администрация Херсонской области

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Об этом сообщил представитель экстренных служб города, передало РИА «Новости».

По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

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«ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне, пострадавших, предварительно, нет», — сказал он.

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До этого сообщили, что российские силы противовоздушной обороны отбили 10 ракет в небе над Херсоном. В небе над городом были видны следы от ракет, слышны звуки взрывов.

Власти Херсонской области сообщили, что усилят меры безопасности после обстрела гостиницы в столице. Председатель правительства региона Сергей Елисеев пообещал, что террористы будут наказаны.

Вооруженные силы Украины также обстреляли центр города Херсона из РСЗО HIMARS, два человека погибли. В гостинице жили гражданские, оружия или военной техники там нет. Жертвами атаки стали как минимум два человека. Также сообщили, что там проживала группа телеканала RT, но никто из них не пострадал. Идет разбор завалов.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил гибель при обстреле Херсона бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко. Он сказал, что Журавко был достойным человеком, который всегда держал слово.

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