Мир 10 марта 2023, 16:22 ВСУ нанесли удар по Энергодару Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об обстреле Энергодара со стороны ВСУ Глава ВГА г. Энергодар / Telegram

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ВСУ не менее семи раз нанесли удар по Энергодару, сообщил в Telegram-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

В городе, где расположена крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), были слышны мощные взрывы. По предварительной информации, ВСУ нанесли удар с применением тяжелой артиллерии, отметил Рогов.

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«Звуки прилетов (не менее семи) наиболее громко были слышны горожанам в районе промзоны и набережной», — написал он.

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Ранее ВСУ при помощи БЛА нанесли удар зажигательными боеприпасами, в результате чего возник пожар на площади в четыре гектара. Он обесточил населенный пункт.

Кроме того, произошло короткое замыкание на линии между Южно-Украинской АЭС и Днепровской подстанцией на Запорожской АЭС. Системы безопасности сработали в штатном режиме, радиационный фон на ЗАЭС и прилежащей территории остался без изменений.