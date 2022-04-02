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    02 апреля 2022, 12:50

    ВСУ нанесли удар из «Градов» по Петровскому району Донецка

    СЦКК сообщил об обстреле окраины Донецка из «Градов»

    Редакция сайта 360°

    ВСУ обстреляли из «Градов» Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

    ВСУ нанесли удар из «Градов» по Петровскому району Донецка

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 „Град“», — говорится в сообщении.

    Ранее власти Киева перебросили к поселку Новгородское севернее Донецка подразделения боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

    Он добавил, что нацисты захватывают транспорт у местного населения. Они действуют в гражданской одежде, чтобы дезинформировать военных ДНР.

    *«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.