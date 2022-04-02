ВСУ нанесли удар из «Градов» по Петровскому району Донецка
СЦКК сообщил об обстреле окраины Донецка из «Градов»
ВСУ обстреляли из «Градов» Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 „Град“», — говорится в сообщении.
Ранее власти Киева перебросили к поселку Новгородское севернее Донецка подразделения боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что нацисты захватывают транспорт у местного населения. Они действуют в гражданской одежде, чтобы дезинформировать военных ДНР.
*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.