ВСУ нанесли удар из «Градов» по Петровскому району Донецка

ВСУ обстреляли из «Градов» Петровский район Донецка. Всего было выпущено 10 ракет. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 „Град“», — говорится в сообщении.

Ранее власти Киева перебросили к поселку Новгородское севернее Донецка подразделения боевиков «Правого сектора»*. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Он добавил, что нацисты захватывают транспорт у местного населения. Они действуют в гражданской одежде, чтобы дезинформировать военных ДНР.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.