ВСУ нанесли массированный удар по Донецку из тяжелой артиллерии

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк утром 18 апреля. Об этом сообщили в Telegram представители Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике.

Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка в 7:37. По Петровскому району выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра.

Судя по сводке СЦКК ДНР, накануне удары по Петровскому району продолжались весь день: зафиксировано целых семь обстрелов. О пострадавших пока не сообщается.

Ранее в результате обстрелов Кировского района Донецка были ранены шесть мирных жителей. Общее количество пострадавших на освобожденной территории ДНР достигло 1158. Среди них 60 детей.

В Луганской Народной Республике во время обстрелов 17 апреля пострадали 61-летняя и 64-летняя женщины. Раненые — мирные жительницы Первомайска. Помимо него, ВСУ обстреляли населенные пункты Донецкий и Калиново.