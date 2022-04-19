ВСУ начали убивать жителей Краматорска ради захвата их транспортных средств
УНМ ДНР заявила, что украинские военные начали убивать мирных жителей ради их машин
Около 23 мирных жителей Краматорска стали жертвами преступлений ВСУ. УНМ ДНР заявила, что убийства напрямую связаны с нехваткой машин у украинской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
Представители УНМ ДНР отметили, что информация поступила от жителей Краматорска. Все преступления произошли в той части города, которая еще находится под контролем ВСУ.
«На выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления, владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине», — написали в Telegram-канале ведомства.
На данный момент известно о 23 жертвах бесчинств ВСУ. Реальное количество убитых из-за машин жителей Краматорска может быть гораздо больше.
Краматорск еще не до конца освобожден от националистов. ВСУ продолжают открывать огонь по всей территории города. Один из обстрелов привел к массовой гибели людей: прилетевшая в вокзал ракета унесла жизни десятков человек. В этот момент около транспортного узла собрались мирные жители, которые хотели покинуть город перед началом активных столкновений ВСУ и сторонников ДНР.