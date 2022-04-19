ВСУ начали убивать жителей Краматорска ради захвата их транспортных средств

Около 23 мирных жителей Краматорска стали жертвами преступлений ВСУ. УНМ ДНР заявила, что убийства напрямую связаны с нехваткой машин у украинской армии. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Представители УНМ ДНР отметили, что информация поступила от жителей Краматорска. Все преступления произошли в той части города, которая еще находится под контролем ВСУ.

«На выезде из города по автодороге Н-20 в направлении Славянска боевики останавливали и изымали транспортные средства, при попытке сопротивления, владельца автомобиля и его пассажиров расстреливали на обочине», — написали в Telegram-канале ведомства.

На данный момент известно о 23 жертвах бесчинств ВСУ. Реальное количество убитых из-за машин жителей Краматорска может быть гораздо больше.

Краматорск еще не до конца освобожден от националистов. ВСУ продолжают открывать огонь по всей территории города. Один из обстрелов привел к массовой гибели людей: прилетевшая в вокзал ракета унесла жизни десятков человек. В этот момент около транспортного узла собрались мирные жители, которые хотели покинуть город перед началом активных столкновений ВСУ и сторонников ДНР.