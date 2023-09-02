Мир 02 сентября 2023, 18:44 ВСУ начали терять контроль над линией обороны в Харьковской области Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не остановят наступление ВС РФ на Купянск РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ не только не принесло никаких успехов, но привело к тому, что украинская армия начала терять контроль над линией обороны в Харьковской области. Такое мнение выразил в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Идет наступление российских войск», — констатировал он.

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Соскин указал на тяжелейшие бои возле Купянска, близ Марьинки и ряда других населенных пунктов.

«Но, к сожалению, Украина не может прорваться», — отметил он.

По его мнению, ВСУ не смогут остановить наступление российских войск на Купянск.

Эксперт обратил внимание, что президенту республики Владимиру Зеленского докладывали, что почти за 90 дней контрнаступления ВСУ не смогли прорвать линию обороны ВС России.

По его оценке, тактика ведения боевых действий, которую предложил Запад, показала неэффективность. А поставленная для ВСУ натовская техника устарела. Ее не сравнить с российскими вооружениями.