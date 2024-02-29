Мир 29 февраля 2024, 04:53 ВСУ начали собирать оружие из обломков WSJ: ВСУ собирают вооружение из самодельных запчастей и обломков U.S. Department of Defense

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Из-за нехватки запчастей к западным видам оружия, Вооруженные силы Украины вынуждены собирать его из уцелевших обломков. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

По данным издания, для ремонта западной техники ВСУ используют детали из разбитых на поле боя вооружений. Кроме того, около 20% использованных запчастей изготавливают на Украине. Это приводит к новым проблемам. В частности, техника выходит из строя из-за несертифицированных компонентов.

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Самые большие проблемы у ВСУ с артиллерийскими системами. Украинские военные используют их вдове интенсивнее, чем заложено производителями. Из-за этого стволы теряют свою точность.

Ранее американский журнал The National Interest назвал танки Abrams M1, поставленные на Украину Соединенными Штатами, значительно переоцененными. Авторы статьи напомнили, что одна из таких боевых машин загорелась после удара российского беспилотника.