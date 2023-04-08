Мир 08 апреля 2023, 19:37 ВСУ начали собирать неразорвавшиеся российские снаряды из-за нехватки боеприпасов WP: из-за нехватки боеприпасов ВСУ собирают неразорвавшиеся российские снаряды Pxhere

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Бойцы Вооруженных сил Украины испытывают серьезный дефицит боеприпасов, поэтому вынуждены реже использовать их в зоне боевых действий. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным американского издания, из-за критической нехватки солдаты ВСУ вынуждены искать неразорвавшиеся российские снаряды в лесах и на заминированных землях.

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Украинским военным приходится более тщательно выбирать цели для артобстрелов, потому что бойцам не хватает снарядов для контратак. В материале отметили, что артиллерийский взвод 59-й моторизованной бригады ранее выпускал более 20-30 снарядов в день из гаубиц, которые производили еще в советское время. Однако сейчас они выпускают всего один или два, а иногда вообще ни одного.

Источник газеты сообщил, что украинская армия выпускает порядка 7,7 тысячи артиллерийских снарядов в сутки, тогда как российские войска — в три раза больше.

В Минобороны сообщили, что бойцы ВС России под командованием капитана Дмитрия Михеева отбили массированную атаку ВСУ. Они подавили огневые точки украинских войск и закрепились на выгодных позициях.