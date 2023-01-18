18 января 2023, 09:25
ВСУ начали рыть окопы на границе с Белоруссией — NBC
NBC: ВСУ стали усиливать укрепления на границе с Белоруссией
Украинские военные стали усиливать укрепления на границе с Белоруссией, готовясь к возможному нападению с белорусской стороны. Об этом сообщил телеканал NBC.
«Первоначально построенные в апреле, украинские военные продолжают совершенствовать и укреплять оборону», — передал канал.
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По сведениям NBC, украинские бойцы роют окопы в лесу, который находится недалеко от белорусской границы. Они выкладывают досками полутораметровые земляные стены. С помощью бревен им удалось создать укрепление — импровизированную крышу, которая покрыта землей и ветвями для маскировки.
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«Мы строим эти укрепления во всех зонах нашей ответственности, чтобы иметь возможность скрытно обороняться и проводить контрнаступления», — рассказал украинский старший лейтенант по имени Антон.
Он добавил, что Украина готовится к любым сценариям. По его словам, Белоруссия может напасть откуда угодно.
Белоруссия
ВСУ
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