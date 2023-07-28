28 июля 2023, 23:38
ВСУ начали разваливаться под натиском российских солдат
Полковник США Макгрегор: ВСУ начали разваливаться под ударами российских бойцов
Украинские войска разваливаются под напором российской армии. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Redacted.
«Украина уже проиграла, ее вооруженные силы разваливаются на части <…> Просто сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком. Все украинские больницы заполнены», — заявил он.
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Ранее Макгрегор заявил, что киевский режим рискует потерять все свои войска, ведь армия Украины «исчезает на глазах». В случае продолжения контрнаступления, все оставшиеся резервы будут ликвидированы. По словам офицера, ВСУ начали понимать, что не в состоянии наступать. Численность военных серьезно сократилась, бойцов недостаточно для продолжения боевых действий.
Также Макгрегор говорил, что слабый боевой дух и огромные потери в рядах ВСУ очень злят президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил уверенность, что украинская армия на грани распада.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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