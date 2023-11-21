Мир 21 ноября 2023, 09:31 ВСУ начали пытаться стянуть ресурсы на Купянское направление. Но есть проблема Марочко: ВСУ пытаются перебрасывать новые ресурсы на Купянское направление РИА «Новости»

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ВСУ начали подтягивать дополнительные силы на Купянском направлении, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он обратил внимание, что эти данные получил от собственных источников.

По информации Марочко, противник пытается нарастить силы и средства для сдерживания российских военных в районах населенных пунктов Подолы, Куриловка и Ковшаровка.

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«В данные районы направляется как ВВТ, так и личный состав», — подчеркнул он, уточнив, что с переброской у командования ВСУ есть большие трудности.

Логистике, по его словам, мешает, в частности, уничтожение или повреждение большей части мостов через реку Оскол. Новые понтонные переправы не живут больше суток, заключил Марочко.

Ранее он сообщал о высокой степени износа стволов гаубиц, имеющихся в распоряжении ВСУ. Он приближается к критической отметке, и противник почти не может вести прицельный огонь, указал эксперт.

Еще одной проблемой для ВСУ, по его словам, стала «разношерстность» поставляемого оружия. Из-за этого украинским военным просто не хватает специалистов по ремонту.