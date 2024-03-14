14 марта 2024, 22:02
ВСУ начали применять «дроны на веревочках»
Командир Флай: ВСУ начали применять управляемые по проводам дроны
Украинские военные начали использовать управления по оптоволоконной проводной линии связи беспилотники, которые неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил командир взвода беспилотных летательных аппаратов с позывным Флай.
По его словам, камеры с таких беспилотников позволяют получат снимки хорошего качества практически без задержек, им не страшны любые помехи от систем РЭБ.
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«По излучению пульта оператора место запуска установить невозможно. У нас основной упор при противодействии нужно сделать на стрелковые средства. Физически канал связи обнаружить невозможно, поэтому воздействовать на него не представляется возможным», — сказал Флай.
Также российский военный добавил, что недостатком таких беспилотников является ограниченная дальность. Их сложно использовать, если есть искусственные или естественные преграды, которые могут повредить или разорвать провод.
В феврале стало известно, что турецкий производитель Bayraktar начал строительство завода по сбору беспилотников на Украине.
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