Мир 14 марта 2024, 22:02 ВСУ начали применять «дроны на веревочках» Командир Флай: ВСУ начали применять управляемые по проводам дроны РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные начали использовать управления по оптоволоконной проводной линии связи беспилотники, которые неуязвимы для систем радиоэлектронной борьбы. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил командир взвода беспилотных летательных аппаратов с позывным Флай.

По его словам, камеры с таких беспилотников позволяют получат снимки хорошего качества практически без задержек, им не страшны любые помехи от систем РЭБ.

Реклама

«По излучению пульта оператора место запуска установить невозможно. У нас основной упор при противодействии нужно сделать на стрелковые средства. Физически канал связи обнаружить невозможно, поэтому воздействовать на него не представляется возможным», — сказал Флай.

Также российский военный добавил, что недостатком таких беспилотников является ограниченная дальность. Их сложно использовать, если есть искусственные или естественные преграды, которые могут повредить или разорвать провод.

В феврале стало известно, что турецкий производитель Bayraktar начал строительство завода по сбору беспилотников на Украине.