Важное 15 февраля 2024, 20:38 ВСУ начали покидать Авдеевку Washington Post: украинские военные начали частичный отход в районе Авдеевки РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали частично отходить в районе Авдеевки. Сдача города российским войскам остается лишь вопросом времени, сообщила газета The Washington Post.

«Разрушенный коксохимический завод, вероятно, станет последним оплотом Украины в Авдеевке. Украинские военнослужащие признали, что это всего лишь вопрос времени, когда им придется сдать город, к тому же, частичный вывод войск уже начался», — указали в статье.

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Накануне российские войска предложили ВСУ добровольно капитулировать из населенного пункта. Военкор Евгений Лисицын отметил, что от президента республики Владимира Зеленского ждут приказа об отступлении сил. Украинские командиры, которые находятся в Авдеевке, открыто заявили о готовности оставить свои позиции.

По данным украинских СМИ, власти Украины уже начали готовиться к вероятной сдаче Авдеевки. Для этого уже подготовили около двух тысяч новых могил.