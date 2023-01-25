Мир 25 января 2023, 21:00 ВСУ начали подготовку к контрнаступлению — Байден Президент США Байден заявил, что Украина готовится к проведению контрнаступлений РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие готовятся к осуществлению контрнаступления. Об этом заявил президент США Джо Байден. Его слова привел ТАСС.

«С приближением весны силы ВСУ сосредоточены на защите территорий, которые они удерживают, также украинские военные готовятся к дополнительным контрнаступлениям», — сказал он.

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По словам Байдена, для этого войскам ВСУ необходимо «улучшить маневренность на открытой местности».

Ранее стало известно, что США передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Такое число техники соответствует украинскому танковому батальону.

Американские журналисты заявили, что тяжелая техника в ВСУ придет не раньше чем через год. Это связано с тем, что танки отправят в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что повлечет за собой оформление и серьезные бюрократические проволочки. Напрямую из запасов Пентагона передать их не получится.

Обещанные Германией танки Leopard тоже доставят на Украину не очень быстро — примерно через три-четыре месяца.