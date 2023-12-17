Мир 17 декабря 2023, 22:59 ВСУ начали переходить к обороне из-за нехватки боеприпасов Депутат Рады Устинова: ВСУ готовятся перейти в оборону из-за нехватки снарядов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинская армия готовит три линии укреплений для перехода к обороне. Как заявила в эфире всеукраинского телемарафона депутат Верховной рады Александра Устинова, это связано с острой нехваткой боеприпасов в ВСУ.

«Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к обороне, а не идти в наступление», — сказала она.

Реклама

Она добавила, что выделение денег Украине существенно не изменит ситуацию, так как «в мире заканчиваются боеприпасы». США и другие западные союзники, даже объединившись, не смогут производить столько снарядов, сколько есть у российской армии.

О том, что Украина собирается сосредоточится на строительстве оборонительных сооружений от Донбасса до западной части страны, еще в начале декабря заявил глава государства Владимир Зеленский. Однако по мнению полковника ВСУ Виктора Кивилюка, киевские власти опоздали с этим решением.