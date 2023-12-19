19 декабря 2023, 09:59
ВСУ начали перегруппировку на Краснолиманском направлении
Офицер Марочко: в районе Кременной ВСУ проводят перегруппировку
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали усиливаться на Краснолиманском направлении. Об этом написал в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сослался на собственные источники.
По его словам, в районе Кременной украинские солдаты параллельно с боевыми действиями проводят перегруппировку, а также формируют дополнительные силы.
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«В ночное время суток в данном районе также отмечены движения колонн военных грузовых автомобилей и топливозаправщиков», — добавил Марочко.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве уточнили, что на этом направлении применялся артиллерийский комплекс «Гиацинт-С».
На Артемовском направлении продолжается продвижение спецназа «Ахмат». Чеченские бойцы также действуют на Кременском направлении.
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