Мир 19 декабря 2023, 09:59 ВСУ начали перегруппировку на Краснолиманском направлении Офицер Марочко: в районе Кременной ВСУ проводят перегруппировку Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали усиливаться на Краснолиманском направлении. Об этом написал в Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он сослался на собственные источники.

По его словам, в районе Кременной украинские солдаты параллельно с боевыми действиями проводят перегруппировку, а также формируют дополнительные силы.

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«В ночное время суток в данном районе также отмечены движения колонн военных грузовых автомобилей и топливозаправщиков», — добавил Марочко.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российская артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении. В ведомстве уточнили, что на этом направлении применялся артиллерийский комплекс «Гиацинт-С».

На Артемовском направлении продолжается продвижение спецназа «Ахмат». Чеченские бойцы также действуют на Кременском направлении.