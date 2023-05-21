Мир 21 мая 2023, 23:07 ВСУ начали отводить терминалы связи Starlink в тыловые районы РИА «Новости»: ВСУ отводят терминалы связи Starlink в тыл flickr

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины занялись отводом оборудования связи Starlink от линии соприкосновения в тыловые районы. Об этом РИА «Новости» сообщил военнослужащий 14-й бригады нацгвардии Украины Василий Ленив, которого взяли в плен под Спорным.

«На восемь человек у нас была одна радиостанция, это очень мало. А Starlink были в километрах 20-30 на позициях [в тыловых районах]», — сказал он.

Реклама

По словам пленного, на позициях у линии фронта практически нет командного состава.

«Из командиров на позициях находился один сержант. Командиров взводов я даже и не видел. Они все в тылу сидели», — добавил Ленив.

Также он указал, что украинские военнослужащи е, которые сейчас находятся на передовых позициях в Донбассе, столкнулись с нехваткой оружия, воды и еды. Они получали три бутылки воды на восемь человек на сутки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 сравнил японский город Хиросима с Артемовском. По его словам, аналогичная картина будет наблюдаться и в других городах.