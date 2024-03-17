Важное 17 марта 2024, 17:00 ВСУ начали отступление на вторую и третью линии обороны из-за нехватки боеприпасов Белый дом: у ВСУ в Донбассе заканчиваются боеприпасы, началось отступление РИА «Новости»

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У ВСУ, ведущих бои в Донбассе, стремительно заканчиваются боеприпасы. В связи с этим украинские военные начали отступление на вторую и третью линии обороны, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

«У них в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, украинцам нужна поддержка», — отметил он.

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Британская газета The Telegraph отмечала, что у Украины серьезные проблемы с ракетами для ПВО. По данным авторов издания, ракеты закончатся уже к концу месяца.

Советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр тем временем сообщил, что ВСУ могут получить артиллерийские снаряды, которые республика приобрела в третьих странах, лишь к июню. При этом политик отказался называть государство, которое согласилось направить боеприпасы на нужды украинской армии.

По данным The Wall Street Journal, чешские власти начали активно искать пути поставок снарядов для Украины еще до начала конфликта.