ВСУ обстреливают из арторудий территорию самопровозглашенной ЛНР по всей линии соприкосновения, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление Народной милиции республики.

В сообщении указывается, что предположительно, украинские военные готовятся наступать. Там также уточнили, что на линии соприкосновения обострилась обстановка, украинские военные предприняли несколько агрессивных действий.

Несколько часов назад СМИ со ссылкой на представителя Народной милиции Донецкой народной республики сообщили, что украинские военные 37 раз начинали стрелять по территории ДНР. Украинские силовики 29 раз использовали для обстрела 122-миллиметровую артиллерию, а также 120- и 82-миллиметровые минометы. Они выпустили 329 снарядов и мин. Районы 20 населенных пунктов республики попали под обстрелы, добавил представитель Народной милиции ДНР.

Ситуация в Донбассе накалилась несколько дней назад. Власти самопровозглашенных ЛНР и ДНР 18 февраля объявили срочную эвакуацию в Россию женщин, детей и пожилых людей. Такое решение они объяснили угрозой военного наступления со стороны Украины. Сейчас продолжается эвакуация жителей Донбасса в Россию. «360» ведет трансляцию о главных событиях.