Мир 22 января 2024, 09:16 ВСУ начали наращивать резервы топлива на Донецком направлении Офицер Марочко: боевики ВСУ наращивают резервы топлива на Донецком направлении Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Боевики Вооруженных сил Украины наращивают топливные резервы на Донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В населенном пункте Северске отмечено увеличение поступления горюче-смазочных материалов. Поставки осуществляются военно-транспортными средствами», — указал он.

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По его словам, для хранения топлива ВСУ используют подземные резервуары, которые заранее подготовили. Марочко уточнил, что импровизированные топливохранилища расположены так, чтобы при ударах Вооруженных сил России максимально минимизировать потери.

Утром в понедельник, 22 января, украинские боевики сбросили с дрона взрывоопасный предмет на Куйбышевский район Донецка. Ночью ВСУ атаковали двумя снарядами Ясиноватский район. Также противник выпустил два боеприпаса по Червоногвардейскому району Макеевки. Город частично остался без света.