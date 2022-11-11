Мир 11 ноября 2022, 10:24 ВСУ начали менять наемников на мобилизованных украинцев при обострении на фронте Офицер НС ДНР Чиж: ВСУ при опасности меняют наемников на мобилизованных украинцев РИА «Новости»

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Командование ВСУ при обострении обстановки спешно меняет наемников на мобилизованных, рассказал офицер бригады в ДНР с позывным Чиж. По словам военнослужащего, с подобными случаями их подразделение сталкивалось несколько раз в районе Опытного в ДНР, сообщило РИА «Новости».

Чиж пояснил, что как только наемники начали нести поражение, их в срочном порядке вывели из района Опытного, а вместо них завели украинских мобилизированных.

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«Пытаются сопротивляться, но у нас есть боевой дух, цель, у нас есть желание победить… Мы всегда будем пробиваться сквозь их ряды», — добавил он.

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Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе на стороне ВСУ воюют члены международных террористических организаций. Среди них есть даже арабские наемники, уточнил он. По оценке Рогова, иностранные наемники составляют свыше половины от общей численности противника при участии в активных боевых действиях на линии боевого соприкосновения в регионе.

В начале ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что за время спецоперации на Украину приехали более восьми тысяч наемников из более чем 60 государств.