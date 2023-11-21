Мир 21 ноября 2023, 12:11 ВСУ начали массово использовать дальнобойные ракеты для ударов по невоенным целям Мирошник: ВСУ массово используют Storm Shadow для ударов по невоенным целям U.S. Department of Defense

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Использование ВСУ ракет Storm Shadow, ATACMS и РСЗО HIMARS для ударов по невоенным целям приобрело массовый характер, заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Данные дипломат озвучил на брифинге 21 ноября, сообщил ТАСС.

По словам Мирошника, информацию о массовом использовании дальнобойных ракет Storm Shadow, SCALP, ATACMS и их модификаций, в том числе с кассетной боевой частью, подтверждают мониторинговые службы.

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«Массово применяются ракеты HARM с давно истекшим сроком хранения и в большом количестве переданные США киевскому режиму», — указал посол.

Помимо этого, как уточнил Мирошник, ВСУ активно пускают в ход реактивные снаряды РСЗО HIMARS, GMLRS и их модификации, снаряды калибра 155 миллиметров с кассетными зарядами.

Также для ударов по невоенным целям противник продолжает задействовать беспилотники, собранные из западных комплектующих, подчеркнул Мирошник.