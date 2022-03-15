ВСУ начали массированный артобстрел Петровского района Донецка

Украинские вооруженные формирования начали массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Кулемзин.

«Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!» — написал он в Telegram.

Представительство ДНР в СЦКК также сообщало об обстреле со стороны ВСУ по направлению Верхнеторецкое — Пантелеймоновка. Всего, по данным военных ДНР, украинская армия минувшей ночью выпустила шесть мин калибром 120 миллиметров.

Накануне по Донецку ВСУ выпустили ракету из комплекса «Точка-У». Она разорвалась над центром города, недалеко от здания правительства. В результате погибли 20 мирных жителей. Более 30 человек были ранены. Сейчас они находятся в больнице.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела.