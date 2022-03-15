facebook_pixel
    15 марта 2022, 08:29

    ВСУ начали массированный артобстрел Петровского района Донецка

    Власти Донецка сообщили о массированном артобстреле города со стороны ВСУ

    Александр Иванов

    Украинские вооруженные формирования начали массированный артобстрел Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава местной администрации Алексей Кулемзин.

    ВСУ начали массированный артобстрел Петровского района Донецка

    «Просьба к жителям, по возможности, спуститься в подвалы или укрытия!» — написал он в Telegram.

    Представительство ДНР в СЦКК также сообщало об обстреле со стороны ВСУ по направлению Верхнеторецкое — Пантелеймоновка. Всего, по данным военных ДНР, украинская армия минувшей ночью выпустила шесть мин калибром 120 миллиметров.

    Накануне по Донецку ВСУ выпустили ракету из комплекса «Точка-У». Она разорвалась над центром города, недалеко от здания правительства. В результате погибли 20 мирных жителей. Более 30 человек были ранены. Сейчас они находятся в больнице.

    Глава ДНР Денис Пушилин объявил 15 марта днем траура по погибшим в результате ракетного обстрела.