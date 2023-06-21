Мир 21 июня 2023, 08:34 ВСУ начали кремировать солдат на поле боя для сокрытия потерь Военный политолог Иванников: ВСУ скрывают число погибших с помощью переносных крематориев Официальный сайт президента Украины

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ВСУ скрывают настоящее число погибших солдат, используя переносные крематории. Об этом военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал в беседе с Ura.ru.

Он уточнил, что в украинских частях действуют 20 переносных крематориев, чтобы скрывать потери.

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«Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, из Германии специально доставили порядка 20 переносных крематориев», — рассказал эксперт.

По его словам, установки распределили практически по всей линии украинской группировки и активно используют.

Иванников обратил внимание, что использование переносных крематориев также служит профилактикой эпидемии, так как летом инфекции распространяются очень быстро.

В конце мая стало известно, что украинские медики стали тайно изымать органы из тел солдат ВСУ для трансплантации.