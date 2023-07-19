Мир 19 июля 2023, 18:49 ВСУ начали концентрировать силы для атаки на Запорожскую АЭС Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ концентрируют силы, чтобы атаковать ЗАЭС РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины начали концентрировать ресурсы для удара по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Противник концентрирует силы, которые планирует направить на атаку Запорожской АЭС», — написал он.

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Балицкий назвал намерения ВСУ очередной попыткой подвести мир на порог ядерной катастрофы. Врио главы Запорожья сравнил действия противника с поведением обезьяны с гранатой.

Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, однако российские бойцы мужественно защищают рубежи региона, добавил исполняющий обязанности губернатора. Для решения боевых задач военнослужащим передали очередную партию специализированного оборудования, в том числе квадрокоптеры, антидроновые ружья, металлоискатели и прицелы ночного виденья, сообщил Балицкий.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа назвал высокой вероятностью теракт Украины против Запорожской АЭС, сообщил RT. Он отметил, что решение в этом вопросе за киевский режим принимают те, кто находится за тысячи километров от атомной электростанции.