Мир 01 апреля 2023, 22:49 ВСУ начали использовать аналог советской системы разминирования «Метеорит» ВСУ начали применять американскую спецтехнику для проделывания проходов в минных полях РИА «Новости»

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Украинские войска начали применять американский аналог советской системы разминирования «Метеорит» — M58 MICLIC. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Подготовка к наступлению: враг начинает применять американскую спецтехнику для проделывания проходов в минных полях. Система разминирования M58 MICLIC является аналогом советской установки УР-77 „Метеорит“», — указано в сообщении.

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Появление у украинских военных таких установок разминирования является еще одним свидетельством подготовки к наступлению, предположили авторы канала.

MICLIC действует по такому же принципу, как и «Метеорит»: небольшая твердотопливная ракета растягивает по заминированному участку шланг со взрывчатым веществом. От его подрыва срабатывают взрыватели нажимного действия противотанковых и противопехотных мин. В результате образуется свободная от работоспособных мин полоса местности длиной 100 и шириной восемь метров.

Ранее ведущий военный эксперт Германии Густав Грессель заявил, что заявления Киева о грядущем контрнаступлении — не более, чем пропагандистский трюк. Специалист рассказал, что генералы НАТО уже оценили эту возможность и уверились в неспособности ВСУ к наступлению.