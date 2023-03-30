Мир 30 марта 2023, 08:40 ВСУ начали гонять одинаковые колонны техники на Северском направлении Марочко: ВСУ пытаются ввести в заблуждение разведку на Северском направлении Unsplash

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Украинские военные начали предпринимать попытки вводить в заблуждение российскую разведку. Для этого они занимаются перегоном военной техники с одинаковыми номерами через населенные пункты на Северском направлении, рассказал в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам собеседника агентства, одни и те же военные автомобили и бронетехника ВСУ показательно проходят через короткий интервал времени через несколько населенных пунктов.

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«На автомобилях совпадают номерные знаки, а на буксируемых гаубицах есть идентичные характерные отличительные признаки», — отметил Марочко.

По его мнению, ВСУ целенаправленно перегоняют такие колонны техники, чтобы попробовать ввести в заблуждение российские разведывательные органы.

Днем ранее Марочко сообщил, что украинские военные перебросили на Купянское направление дополнительные инженерные подразделения. Это было сделано с целью доработать укрепрайоны и построить новые минные заграждения вдоль реки Оскол, пояснил он.