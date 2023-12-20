Мир 20 декабря 2023, 08:40 ВСУ начали формировать склады боеприпасов в домах под Артемовском Офицер Марочко: ВСУ складируют боеприпасы рядом с жилыми домами под Артемовском РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины собирают склады боеприпасов в домах населенных пунктов на Артемовском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

«В районе населенного пункта Часов Яр (вблизи Артемовска — ред.) выявлен подвоз натовских снарядов на склады ракетно-артиллерийского вооружения», — написал он.

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По его словам, украинские боевики не заботятся о безопасности местных жителей. ВСУ размещают склады рядом с частными домами и в подвальных помещениях многоквартирных строений.

Президент Украины Владимир Зеленский оправдался за неудачное контрнаступление. По его словам, атака не удалась, так как направление основной битвы раскрыли заранее.

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина встала на путь терроризма. А помогают им в этом страны Запада. Глава государства призвал российские спецслужбы усилить работу по всем направлениям.