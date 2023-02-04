Мир 04 февраля 2023, 04:48 ВСУ начали делать в Снигиревке базу с танками Мэр Барбашов: ВСУ делают из Снигиревки военную базу и маскируются под мирных жителей РИА «Новости»

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ВСУ начали делать из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками. Об этом рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов в комментарии РИА «Новости».

Как отметил Барбашов, несмотря на то, что Снигиревка расположена в нескольких десятках километров от берега Днепра, этот населенный пункт все еще представляет из себя военную базу.

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«Там размещаются украинские военнослужащие, там размещаются военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов», — рассказал глава российской администрации Снигиревского района.

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По словам Барбашова, он знает адреса, по которым находятся склады боеприпасов. Он отметил, что подходы к таким объектам минируют. Также, по его данным, в Снигиревке базируется порядка 20 танков. Еще бойцы ВСУ размещаются в Павловке и Васильевке.

«В Васильевке они предпочитают ходить в гражданской одежде, размещаются они в частных домах, точно так же в частных домах размещаются склады с вооружением», — сказал Барбашов

Он отметил, что при отступлении киевский режим хочет использовать мирных жителей в качестве живого щита.