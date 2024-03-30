Мир 30 марта 2024, 19:47 ВСУ лишились возможности перебрасывать резервы Полковник Стариков: удары РФ по энергетике парализовали переброску резервов ВСУ Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

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У украинской армии нет возможности перебрасывать резервы из-за ударов, которые наносит Россия по энергетической инфраструктуре страны. Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил об этом в эфире YouTube-канала «Вышка».

Аналитик заметил, что действия российских военных фактически парализовали ВСУ. Раньше во время атак украинцы могли перебрасывать войска в нужном направлении. Теперь задача превратилась в непосильную, поскольку энергообъекты получили повреждения.

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Стариков также указал, что Россия готовит наступление с разных сторон и уже подвела резервы.

«Они <...> вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс», — пояснил он.

Отставной офицер добавил, что конфликт можно выиграть экономикой, идеологией и логистикой. Последнюю, подчеркнул Стариков, Россия успешно подрывает уничтожением энергетики.

«Они хотят, чтобы мы не смогли перебрасывать резервы, мы не должны быть мобильны», — сказал Стариков.

О массированной атаке на объекты в Минэнерго Украины заявили 29 марта. На западе и в центральной части страны, по информации «Укрэнерго», повреждения получили тепло- и гидроэлектростанции.