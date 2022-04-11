ВСУ лишились двух самолетов в районе Изюма

Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе два украинских самолета в районе населенного пункта Изюм. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо этого, украинские силовики лишились трех беспилотных летательных аппаратов в районе Балаклеи Харьковской области, населенного пункта Гуляй Поле и Волновахи. Еще один БПЛА типа «Валькирия» российские военные сбили в районе населенного пункта Калининское Николаевской области.

В районе Посад-Покровского в Херсонской области ВС РФ сбили в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

В Минобороны отметили, что оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 78 военных объектов Украины. Среди них: три командных пункта, радиолокатор подсвета и наведения, три позиции зенитно-ракетных комплексов ближнего действия, четыре склада боеприпасов, а также 58 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники ВСУ.