ВСУ лишили жителей Рубежного отопления и газа

Гуманитарная ситуация в городе Рубежное в Донбассе является ужасной. В населенном пункте нет отопления и газа, заявили его жители.

По данным РИА «Новости», у людей уже долгое время нет света, газа и отопления. В квартирах холодно, связь тоже отсутствует.

«Перебили магистральный газопровод. Утром два ракетных удара нанесли», — уточнил один из жителей города.

Российские военнослужащие привозят им воду и еду. Один из них рассказал, что несмотря на это, воды все равно не хватает.

«Я вожу на две точки. У меня уходит на это весь день. Мы находим бензин, заправляем генератор. Там вместе (с нами — прим. ред.) люди еще набирают, там тоже толпа. Ну, не хватает, мало воды», — пояснил он.

Первую партию гуманитарной помощи в Рубежное привезли 18 марта. Люди жили без водоснабжения и электричества, им негде было купить продукты и лекарства. Чуть позже военные помогли мирным жителям города эвакуироваться в безопасные населенные пункты ДНР.