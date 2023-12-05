05 декабря 2023, 14:48
ВСУ изменили назначение полученных от Запада танков Leopard
AFP: ВСУ начали применять танки Leopard для обороны, а не наступления
Украина потратила несколько месяцев для того, чтобы выпросить немецкие танки Leopard для наступления. Кампания провалилась, и машины стали использовать в обороне, сообщило Agence France-Presse.
Власти Украины долго время лоббировали поставки современных танков, обосновав это необходимостью дать отпор российским войскам и использовать их в летнем контрнаступлении.
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Автор статьи пообщался с военнослужащими ВСУ и выяснил, что после неудачи Leopard стали использовать для удержания существующих позиций, а не захвата новых.
«Другими словами, его используют не так, как во время контрнаступления», — сказал заместитель командира роты 21-й механизированной бригады.
Наступательные боевые танки фактически превратили в дальнобойную артиллерию. Например, Strv 122, шведскую версию немецкого танка, использовали для поражения складов боеприпасов и пехотных групп.
В Верховной раде подтвердили, что ВСУ перешли в оборону. Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что украинские военные так и не научились пользоваться немецкими танками.
Германия
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