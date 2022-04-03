ВСУ из «Градов» обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР

Вооруженные силы Украины из ракетных комплексов «Град» обстреляли населенный пункт Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР.

Всего националисты пустили 40 снарядов, предположительно, со стороны населенного пункта Нижнее.

Уполномоченная по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова ранее сообщила, что украинские боевики отбирают гуманитарную помощь у мирных людей.

Накануне в ЛНР прибыли российские врачи, которые пожелали помочь коллегам по правах волонтеров. Депутат Государственной думы Дмитрий Хубезов уточнил, что срок командировки медиков составит две недели.