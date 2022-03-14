ВСУ использовали больницу в Волновахе как склад боеприпасов

Вооруженные силы Украины использовали больницу в Волновахе в качестве склада боеприпасов. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР.

Огневые позиции националистов располагались на первом и втором этажах, а само здание служило укрытием для танков и системы залпового огня «Град».

«Около здания танки стояли! Сзади больницы стоял „Град“. Страшно было, представьте, как летело. Позиция в подвале была, между людьми! Еще они находились на втором и первом этажах», — рассказала очевидица Ольга.

Заместитель главного врача больницы Александр Белозеров сообщал, что националисты сами обстреляли корпус медицинского заведения, который занимали с 28 февраля.

Всего на тот момент в больнице находились 412 пациентов, но обстрел произошел ночью, поэтому никто не пострадал. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.