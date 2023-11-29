Мир 29 ноября 2023, 12:26 ВСУ фактически стали армией НАТО — Кулеба Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ фактически становятся армией НАТО Kay Nietfeld/dpa/globallookpress

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ВСУ фактически превращаются в армию НАТО, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Министра процитировало РИА «Новости».

«Мы увеличиваем нашу совместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО», — отметил Кулеба.

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Он пояснил, что об этом можно судить по техническим возможностям армии, подходам и принципам управления ею.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что НАТО разработал для ВСУ максимально примитивный план контрнаступления, состоявший в том, чтобы напрямую попытаться продавить оборону ВС России. Естественно, план провалился, и тогда украинские боевики предприняли отчаянную попытку атаковать левобережье Днепра, но по сути «впустую сжигают войска» на болоте.

Сегодня стало известно, что ВСУ потеряли недавно подаренный Германией танк Leopard 1A5. Он пробыл на поле боя всего несколько недель и стал легкой мишенью для российских сил.