ВСУ двумя ракетами разнесли школу на окраине Донецка

Школа № 30 в районе Текстильщик в Донецке сильно пострадала в ходе ракетного обстрела со стороны украинских войск. Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Звезда».

На опубликованных кадрах видно, что в здании выбило стекло, а в крыше появилась большая дыра. Часть рухнувших стен завалила лестничные пролеты.

Как уточнил военный корреспондент телеканала Олег Лавров, в здание попали две ракеты. Одна оставила дыру в крыше здания, вторая разнесла школьный бассейн.

Ранее о пострадавшей школе сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он заявил, что снаряд пробил кровлю школы. В Штабе территориальной обороны ДНР подчеркнули, что после обстрела в здании начался пожар.