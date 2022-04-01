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    01 апреля 2022, 12:44

    ВСУ двумя ракетами разнесли школу на окраине Донецка

    Телеканал «Звезда» показал последствия попадания двух ракет в здание школы Донецка

    Анатолий Минкин

    Школа № 30 в районе Текстильщик в Донецке сильно пострадала в ходе ракетного обстрела со стороны украинских войск. Видео с места происшествия опубликовал телеканал «Звезда».

    На опубликованных кадрах видно, что в здании выбило стекло, а в крыше появилась большая дыра. Часть рухнувших стен завалила лестничные пролеты.

    Как уточнил военный корреспондент телеканала Олег Лавров, в здание попали две ракеты. Одна оставила дыру в крыше здания, вторая разнесла школьный бассейн.

    Ранее о пострадавшей школе сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он заявил, что снаряд пробил кровлю школы. В Штабе территориальной обороны ДНР подчеркнули, что после обстрела в здании начался пожар.