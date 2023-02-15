Мир 15 февраля 2023, 15:13 ВСУ допустили скорую сдачу Артемовска Представитель восточной группировки ВСУ Череватый объяснил важность ухода из Артемовска РИА «Новости»

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Командование украинской армии изучает возможность отступления из Артемовска для сохранения личного состава. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил официальный представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Он подчеркнул, что окончательное решение примет командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский, который сейчас отвечает за этот участок фронта. Но само отступление планируют сделать тактическим.

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«Прежде всего, для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое положение и более эффективно проводить оборонную операцию», — заявил Череватый.

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Военный добавил, что сейчас важно не допустить прорыва выстроенной обороны на этом участке, потому что после этого рухнет весь тыл и российская армия нанесет главный удар по поставленной цели.

Предприниматель Евгений Пригожин в минувший вторник, 14 февраля, после взятия российскими силами поселка Красная Гора заявил, что предпосылок для окружения севера Артемовска пока нет.

Он подчеркнул, что сейчас бойцы частной военной компании «Вагнер» бьются за каждую улицу. Командование украинских войск бросают в Артемовск все новые резервы. Это превратило бои за освобождение города в мясорубку.